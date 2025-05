Déco ou négo Jennifer & Donna

Lire la vidéo

Diffusé le 28/01/2024

Jennifer trouve que sa maison de ville n’est plus adaptée pour sa famille nombreuse, mais Donna voit cet oasis urbain comme la perle rare. Todd sera-t-il capable de leur présenter de nouveaux espaces plus modernes ? Ou Jillian trouvera-t-elle la solution pour réaménager leur maison familiale et leur permettre de s’y épanouir ?