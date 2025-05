Déco ou négo Jennifer & Robert

Diffusé le 26/04/2021

Jennifer et Robert ont fait l’acquisition de la maison de leur rêve : un concept original de maison sans porte au milieu des bois. Après quelques années, ils ont compris qu’y vivre à temps plein est plus compliqué que prévu. L’intimité leur manque et quelques pièces en plus ne seraient pas de trop.