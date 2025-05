Déco ou négo Kim & Teri

Diffusé le 29/04/2021

Kim et Teri sont aujourd’hui parents de deux enfants. La maison qu’ils ont achetée six ans plus tôt manque cruellement d’espace de rangements, malgré une pièce à vivre supplémentaire au rez-de-chaussée. Jillian réussira-t-elle à convaincre le couple de rester en transformant leur foyer en nid douillet fonctionnel ?