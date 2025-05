Déco ou négo Kristin & Bryce

Diffusé le 14/01/2024

Tout juste mariés, Kristin et Bryce ont des goûts opposés quant à leur maison. Kristin espère que Jillian pourra ouvrir l’espace et leur offrir la maison de leurs rêves alors que Bryce demande à Todd de leur trouver une maison plus grande, qui leur permettrait de réaliser leurs projets dans une rue plus calme.