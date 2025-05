Déco ou négo Noelle & Kong

Lire la vidéo

Diffusé le 07/01/2024

Noelle et Kong vivent dans une vieille maison dont l’aménagement laisse à désirer et qui est à l’opposé de leurs valeurs vis-à-vis de l’écologie. Todd leur propose une solution qui sort peut-être un peu trop de l’ordinaire tandis que Jill doit trouver un moyen d’allier fonctionnalité, charme et économie d’énergie.