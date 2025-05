Déco ou négo Portia & Glen

Diffusé le 03/03/2024

Portia et Glen habitent une maison de caractère qui n’est pas loin de ressembler à une ruine : la cuisine est minuscule et ils n’ont qu’une salle de bains pour cinq. Jill pourra-t-elle sauver cette maison du naufrage grâce à ses talents en rénovation ? Ou Todd les charmera-t-il en leur proposant des lieux de vie aux espaces plus ouverts ?