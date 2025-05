Déco ou négo Samia & Darren

Diffusé le 07/01/2024

La maison de Samia et Darren a beau leur offrir un grand espace, celui-ci est mal agencé et ne met pas leur lieu de vie en valeur. Darren compte sur Jillian pour réaménager les volumes et rénover l’intérieur qui remonte aux années 70. De son côté, Samia espère que Todd pourra leur trouver une maison plus fonctionnelle et moderne.