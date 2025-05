Déco ou négo Sherri & Jeff

Diffusé le 07/05/2021

Lorsqu’ils ont acheté leur maison il y a dix ans, Jeff et Sherri avaient tout l’espace dont eux et leurs enfants avaient besoin. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’à deux et Jeff est prêt à déménager dans une maison plus petite avec un atelier où il pourra profiter pleinement de sa retraite. Jillian arrivera-t-elle à le convaincre de rester ?