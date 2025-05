Déco ou négo Teresa & Brian

Lire la vidéo

Diffusé le 21/05/2018

Dans « Déco ou négo », des couples doivent décider s'ils préfèrent améliorer leur maison actuelle ou en changer pour celle de leur rêve. Une décoratrice d'intérieur, Jillian Harris, et un agent immobilier, Todd Talbot, entrent alors en piste pour leur faire des propositions et les aider à prendre une décision. La décoratrice soumet des idées de rénovations tandis que l'agent se met en quête de leur maison idéale. Ces propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture, il est peut-être temps de penser à déménager. Sauront-ils retomber amoureux de leur foyer ou le revendront-ils ?