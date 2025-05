D&CO Carole et François (2/6)

Lire la vidéo

Diffusé le 12/09/2015

Carole, 45 ans, réside depuis 12 ans dans une longère près d'Evreux et a mis tous ses espoirs en l'équipe D&CO pour en faire leur maison de rêve. Après la destruction des murs pour agrandir la pièce à vivre dans laquelle la cuisine sera ouverte sur le salon et la salle à manger, Sophie s'attèle à son aménagement avec l'aide de Pascale, décoratrice, pour une ambiance claire et lumineuse.