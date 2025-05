D&CO Carole et François (3/6)

Diffusé le 19/09/2015

Carole, 45 ans, a mis tous ses espoirs en l'équipe D&CO pour faire de leur longère une maison de rêve. Sophie Ferjani et son équipe vont métamorphoser une partie des combles pour concrétiser ce dont Carole et François rêvaient depuis longtemps : avoir une chambre parentale ! Agrandir et changer la configuration de l'unique salle de bain s'impose pour la rendre plus pratique. Elle sera agrémentée d'éléments vintage, de quoi étonner et ravir toute la famille !