D&CO Chafia et Yazid

Chafia, 50 ans, et Yazid, 53 ans, sont en proie à des difficultés financières depuis que Yazid a perdu son emploi. Parents de trois enfants, Amèle, Tarik et Samy, ils n'ont plus les moyens de rénover leur intérieur qui se délabre à vue d'œil. Leur fille aînée Amèle, 27 ans, a donc décidé de solliciter l'aide de Sophie Ferjani pour instaurer une déco tendance dans trois pièces principales du pavillon familial à l'insu de sa famille. Endossant le rôle de complice pendant les 48h de travaux, Amèle aidera Sophie Ferjani à créer un bel univers contemporain dans le salon/salle à manger, la cuisine et la chambre de ses parents.