D&CO Christelle et Charles

La grande fierté de Christelle, 42 ans, et Charles, 44 ans, c'est leur belle petite tribu de 7 enfants. Pour eux et leurs deux petits-enfants, ils ont décidé de rénover entièrement leur maison mais après une année de gros travaux, Charles n'a plus la capacité physique de finaliser le chantier. À la demande de Christelle, Sophie Ferjani et son équipe vont créer une décoration contemporaine sur-mesure dans les 3 pièces désignées afin qu'elle puisse en faire la surprise à son mari et ses enfants. L'équipe D&CO n'aura pas trop de 48h pour accomplir sa mission dans le très grand séjour familial doté d'une cuisine à l'américaine, dans la chambre parentale et dans la chambre de Romuald, 14 ans, l'unique fils du couple.