D&CO Dominique et Audrey

Audrey, 37 ans, et Dominique, 38 ans, sont à la tête d'une famille recomposée avec leurs enfants Cheyenne et Nathan, tous deux âgés de 9 ans. Beaucoup plus douée que son mari pour le bricolage, Audrey s'occupait toujours elle-même des travaux d'intérieur et de déco dans leur pavillon mais depuis un problème de santé, elle ne peut plus s'y adonner. L'état de la maison s'en ressent, le couple n'ose plus y inviter leurs amis. Avec la complicité de Dominique et sa participation active pendant les travaux, Sophie Ferjani et son équipe vont créer une superbe ambiance déco dans le salon/salle à manger familial et dans les chambres des enfants. Même la terrasse profitera d'un coup de fraîcheur ! Audrey et ses enfants, qui ne se doutent de rien, auront la surprise de leur vie dès leurs premiers pas dans leur maison !