D&CO Fabien et Nathalie (1/6)

Diffusé le 16/04/2016

Fabien, 42 ans, réside depuis vingt ans dans la maison de sa grand-mère dont il a hérité dans les années 90. Père de deux fils, Ethan, 20 ans, et Noah, 12 ans, il a refait sa vie avec Nathalie, 33 ans, maman d'une petite fille de 8 ans. La famille s'est agrandie récemment avec la naissance de Léa, 10 mois. L'agencement de la maison est un véritable casse-tête pour Fabien et Nathalie. Ne disposant que d'une seule chambre, elle ne permet pas aux fils de Fabien de rester dormir sur place. Le couple y a entrepris quelques travaux mais, faute de budget, n'a jamais pu mener à bien le projet auquel il tient le plus : aménager les 80 m² de combles pour y créer quatre chambres et une salle de bain.Sophie Ferjani ne manque pas d'idées pour transformer cette maison afin de l'adapter aux besoins de cette famille. Avec l'aide de son équipe et d'artisans venus des quatre coins de France, ils vont ensemble y opérer une restructuration complète et mettre en place une décoration contemporaine.