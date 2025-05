D&CO Fabien et Nathalie (5/6)

Lire la vidéo

Diffusé le 14/05/2016

Fabien, 42 ans, réside depuis vingt ans dans la maison de sa grand-mère dont il a hérité dans les années 90. Père de deux fils, il a refait sa vie avec Nathalie, 33 ans, maman d'une petite fille. L'équipe D&CO arrive presque au bout de sa mission. Dans l'autre moitié des combles, il lui reste à créer la suite parentale dans un style romantique avec des tons naturels. Fabien et Nathalie pourront veiller la nuit sur le sommeil de leur bébé puisque sa petite chambre sera à deux pas de la leur… Installée à proximité, une salle de bain spacieuse et épurée, équipée d'une baignoire et d'une douche, fera le bonheur de toute la famille.