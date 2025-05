D&CO Guy et Éléone

Vivre dans une péniche en bord de Seine est pour Guy, 45 ans, le mode de vie idéal mais ça ne l'est pas forcément pour son épouse, Éléone, 45 ans, qui trouve cet habitat peu pratique depuis qu'ils sont parents de deux enfants en bas âge… Guy s'est pourtant beaucoup investi pour améliorer le confort dans l'espace de vie de la péniche mais la déco ce n'est pas son fort ! Profitant de l'absence de sa petite famille, Guy a convié dans la plus grande discrétion Sophie Ferjani et son équipe à venir le rejoindre pour embellir l'intérieur de la péniche. Son complice leur donnant carte blanche, l'équipe D&CO ne disposera toutefois que de 48 heures pour opérer une métamorphose totale dans ce bateau de 140 m². Très inspirée par cette habitation insolite, Sophie Ferjani apportera une déco de caractère dans le salon/cuisine et instaura dans la chambre des fillettes un univers quasi féérique ! Un moment magique attend Éléone et ses enfants qui ne se doutent pas de cette belle surprise…