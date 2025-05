D&CO Hafida et Franck

Lire la vidéo

Mère de cinq enfants, Hafida, 35 ans, compte sur l'aide de l'équipe D&CO pour faire avancer les choses dans sa maison depuis trop longtemps mal agencée pour une aussi grande famille… Hafida a fait croire à son mari qu'elle préférait y rester seule pendant la période des vacances scolaires pour s'occuper tranquillement de leurs jumeaux. L'équipe D&CO va devoir réorganiser en 48h seulement l'aménagement du rez-de-chaussée afin que cette grande famille puisse profiter d'un véritable espace cuisine. Cette pièce affichera un style contemporain avec des dominantes de noir et blanc comme souhaité par Hafida. Le noir et blanc s'invitera aussi dans le salon familial et dans la chambre du couple par le biais d'un savant mélange de matières du plus bel effet !