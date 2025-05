D&CO Jérôme et Angélique (1/6)

Lire la vidéo

Diffusé le 05/03/2016

Jérôme, 38 ans, et Angélique, 34 ans, vivent depuis 5 ans avec leurs 4 enfants dans une maison du 19e siècle qui n'avait pas été restaurée depuis 20 ans. Le couple avait pour projet de la moderniser et de réhabiliter les combles pour agrandir leur habitation mais l'état désastreux de la toiture a nécessité sa réfection, engloutissant les économies de Jérôme et Angélique. La maison reste pourtant mal isolée et contraint la famille à n'utiliser que 2 chambres sur 4 afin de limiter l'utilisation des radiateurs électriques... Un mode de vie loin de ce que le jeune couple avait envisagé pour leurs enfants et eux-mêmes.Accompagnée de sa formidable équipe, mais aussi d'artisans venus de la France entière, Sophie Ferjani va totalement transformer cette maison en une semaine seulement.