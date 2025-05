D&CO Jérôme et Angélique (2/6)

Diffusé le 12/03/2016

Jérôme, 38 ans, et Angélique, 34 ans, vivent depuis 5 ans avec leurs 4 enfants dans une maison du 19e siècle qui n'avait pas été restaurée depuis 20 ans. La cuisine rustique et la pièce-à-vivre représentent la première zone de chantier sur les 4 définies par l'équipe D&CO. Pour donner de la transparence et offrir une vue généreuse sur le futur salon, une magnifique verrière d'atelier prendra place dans la cuisine. Celle-ci deviendra plus spacieuse et plus fonctionnelle affichant un charme rétro très tendance. Le salon changera lui aussi de style adoptant une ambiance bohème chic des plus chaleureuses…