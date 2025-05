D&CO Jérôme et Angélique (3/6)

Diffusé le 19/03/2016

Jérôme, 38 ans, et Angélique, 34 ans, vivent depuis 5 ans avec leurs 4 enfants dans une maison du 19e siècle qui n'avait pas été restaurée depuis 20 ans. Angélique rêve depuis longtemps de disposer d'une suite parentale. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un petit pas pour Sophie et son équipe qui vont créer pour le couple un cocon privé douillet et charmant avec dressing et salle de bains attenante. Leur fils Judicaël, 7 ans, n'aura pour sa part plus à partager sa chambre avec ses deux sœurs. Le petit garçon pourra désormais jouer et dormir dans une belle pièce rien qu'à lui à l'effigie de ses super-héros préférés. Un autre espace sera transformé par l'équipe D&CO en une agréable salle de travail où Angélique pourra exercer son métier d'assistante maternelle.