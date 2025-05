D&CO Jérôme et Angélique (4/6)

Lire la vidéo

Diffusé le 26/03/2016

Jérôme, 38 ans, et Angélique, 34 ans, vivent depuis 5 ans avec leurs 4 enfants dans une maison du 19e siècle qui n'avait pas été restaurée depuis 20 ans. Les combles de la maison de Jérôme et Angélique ont de quoi bien occuper l'équipe D&CO. Ce beau volume sera divisé en 3 espaces : la création d'un grenier orné d'une déco bohème et transformable à volonté en salle de jeux pour les 4 enfants du couple ainsi que deux jolies chambres d'enfant, l'une pour la petite danseuse de la famille, Sasha, 6 ans, l'autre pour le bébé du couple.À l'extérieur, un autre chantier donnera l'occasion à Sophie Ferjani et Pascale la décoratrice de bien s'amuser en transformant un simple abri pour bois en une charmante cuisine d'été. Sophie vous montrera aussi comment concevoir un petit potager totalement écologique.