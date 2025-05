D&CO Jérôme et Angélique (5/6)

Diffusé le 02/04/2016

Jérôme, 38 ans, et Angélique, 34 ans, vivent depuis 5 ans avec leurs 4 enfants dans une maison du 19e siècle qui n'avait pas été restaurée depuis 20 ans.La fin du chantier s'amorce... Reste deux pièces à finaliser pour Sophie et son équipe : la chambre de Mayliss, 11 ans, qui affichera une ambiance déco londonienne dans un style rétro authentique et très cosy, ainsi qu'une pièce de musique à l'acoustique parfaite dans laquelle cette famille de musiciens pourra s'en donner à cœur joie !