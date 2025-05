D&CO Linda et Kevin

Lire la vidéo

Diffusé le 28/01/2017

Parents d'un petit garçon de 5 ans, Linda et Kevin, 30 ans tous les deux, ont depuis quelques mois accueilli dans leur maison la maman de Linda et la sœur de Kevin. Ils ont, tous ensemble, décidé de vivre en colocation familiale pour raisons financières mais aussi parce que ce mode de vie fait partie de leur culture antillaise. Vivre à 5 sous le même toit est un bonheur partagé par tous, bien que le confort et la déco des pièces sont loin d'être à la page. À l'insu de sa famille, Kevin a sollicité l'aide de Sophie et son équipe pour moderniser en 48h la pièce à vivre, créer une ambiance ludique sur le thème de l'automobile dans la chambre de son fils et optimiser harmonieusement l'espace de la dépendance de 20m² dans laquelle est installée sa belle-mère.