D&CO Marie-Annick, Aurélie et Jean-Michel

Mariées depuis 2 ans, Marie-Annick et Aurélie, 34 ans toutes deux, ont une vie familiale très heureuse avec leurs filles. Seul accroc à leur bonheur : la déco impersonnelle de leur maison qu'elles ne parviennent pas à changer faute de temps et d'inspiration. Très proche du couple et grand-père dévoué, Jean-Michel, le père de Marie-Annick, a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire aux deux mamans la plus belle des surprises. En 48h chrono, l'équipe D&CO composera dans le salon et la chambre parentale un univers chaleureux dans un style ethnique et contemporain. Amateur averti en bricolage, Jean-Michel participera activement aux travaux dans ces deux pièces aux côtés de Sophie Ferjani. Et parce que toutes les petites filles rêvent d'une chambre de princesse, en grand-père attentionné, Jean-Michel mettra toute son énergie et son cœur pour que soit installé dans la chambre de sa petite Laly un décor inspiré de ce thème, tendance, frais et léger.