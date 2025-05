D&CO Mario et Valérie (1/6)

Diffusé le 28/05/2016

Mario, 65 ans, et sa femme Valérie, 54 ans, ont acquis en 2006 une bâtisse du XVIIe siècle accolée à un superbe moulin à eau très ancien. Ils y résident avec Maxime, 16 ans, et Victoria, 15 ans, leurs deux plus jeunes enfants, mais dès que vient le week-end, cette famille aux origines italiennes se réunit au grand complet et ce ne sont pas moins de 17 personnes qui se retrouvent à vivre sous le même toit ! Conducteur de travaux BTP à la retraite, Mario est fin bricoleur et, grâce à son savoir-faire, la maison familiale est devenue plus fonctionnelle, mais l'argent manque pour réaliser des travaux conséquents et indispensables. Mal isolée et mal agencée avec sa petite cuisine, son unique salle de bain et ses pièces en enfilade à l'étage, la maison se transforme chaque week-end en camping organisé. Extérieurement, la façade est abîmée et la grange, qui devait être transformée en petits studios pour les 4 filles aînées et leurs enfants, est toujours dans son état initial. Concrétiser ce projet est devenu pourtant primordial pour Amélina, 32 ans, qui a besoin au plus vite d'un espace de vie de plein pied du fait de son handicap évolutif… Sophie Ferjani et toute l'équipe D&CO vont se donner à fond pour cette famille très soudée qui a grand besoin de leur aide pour changer radicalement l'agencement de sa maison mais aussi rendre habitable une grange en créant dans un volume de 85 m² deux studios. Un challenge titanesque à suivre de bout en bout sur M6 !