Diffusé le 04/06/2016

Mario et sa femme Valérie ont acquis en 2006 une bâtisse du XVIIe siècle accolée à un superbe moulin à eau très ancien. Ils y résident avec leurs deux plus jeunes enfants mais dès que vient le week-end, ce ne sont pas moins de 17 personnes qui se retrouvent à vivre sous le même toit !Un imposant labeur attend l'équipe D&CO dans la première zone de chantier située au rez-de-chaussée de la maison à commencer par la remise à niveau et le réagencement de la buanderie afin de la rendre plus praticable. Quant au grand volume de la pièce à vivre, Sophie a immédiatement décidé de l'optimiser en inversant l'espace salon avec celui de la salle-à-manger ; le tout ouvrant sur une cuisine communicante. Pour apporter une pointe d'originalité à l'ambiance rustique contemporaine souhaitée par la famille, Sophie dessinera avec sa décoratrice un grand tapis en trompe l'œil sur le nouveau sol en béton. Effet chic et choc garanti !