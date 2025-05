D&CO Mario et Valérie (4/6)

Diffusé le 18/06/2016

Mario et sa femme Valérie ont acquis en 2006 une bâtisse du XVIIe siècle accolée à un superbe moulin à eau très ancien. Ils y résident avec leurs deux plus jeunes enfants mais dès que vient le week-end, ce ne sont pas moins de 17 personnes qui se retrouvent à vivre sous le même toit ! Comme tous les ados, Maxime aime se retrouver seul ou avec des amis dans sa chambre. L'équipe D&CO en changera entièrement l'agencement pour y installer des rangements et une grande bibliothèque en bois où le jeune homme pourra exposer ses livres et ses objets de collection. Des accessoires insolites apporteront une touche d'originalité à cette pièce. Lasse de sa chambre sombre aux murs bleus, Victoria, la sœur de Maxime, rêve d'une déco toute blanche ! Ce total look blanc très tendance apportera de la luminosité et agrandira l'espace. Sophie Ferjani a demandé à son équipe d'artisans de créer dans une partie de la grange une chambre dortoir spacieuse et confortable pour tous les petits-enfants de Mario et Valérie.