D&CO Mario et Valérie (5/6)

Diffusé le 25/06/2016

Mario et sa femme Valérie ont acquis en 2006 une bâtisse du XVIIe siècle accolée à un superbe moulin à eau très ancien. Ils y résident avec leurs deux plus jeunes enfants mais dès que vient le week-end, ce ne sont pas moins de 17 personnes qui se retrouvent à vivre sous le même toit ! Mario et Valérie rêvaient de transformer leur grange de 180 m² en habitat pour les aînés de leurs enfants, en particulier pour Amélina, 32 ans, qui a décidé de revenir vivre auprès d'eux du fait de son handicap. L'équipe D&CO a donc réhabilité ce bâtiment dans lequel elle a créé dans un premier temps un spacieux dortoir pour la ribambelle de petits-enfants de Mario et Valérie. Afin d'optimiser au mieux l'espace dans la partie centrale du bâtiment, Sophie a demandé à son équipe d'installer une cuisine d'appoint ouverte sur un séjour contemporain. Amélina et sa fille de 8 ans disposeront chacune de leur propre chambre et d'une belle salle de bain équipée d'une douche italienne. Passages d'accès, emplacement du mobilier et déco, tout sera soigneusement étudié par Sophie Ferjani et son équipe pour que les déplacements d'Amélina dans toutes ces pièces en soient facilités.