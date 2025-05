D&CO Mario et Valérie (6/6)

Diffusé le 02/07/2016

Mario et sa femme Valérie ont acquis en 2006 une bâtisse du XVIIe siècle accolée à un superbe moulin à eau très ancien. Ils y résident avec leurs deux plus jeunes enfants mais dès que vient le week-end, ce ne sont pas moins de 17 personnes qui se retrouvent à vivre sous le même toît ! Après une semaine de travaux menée tambour battant par l'équipe D&CO, Mario et Valérie vont découvrir aux côtés de Sophie Ferjani leur maison totalement métamorphosée. Plus pratique et plus accueillante, elle répond désormais aux besoins de cette grande famille. Le couple aura aussi l'heureuse surprise de retrouver leur grange transformée en une spacieuse habitation destinée à leurs petits-enfants et aînés de la tribu.