D&CO Raphaël, Richard et Alexandre

Amis d'enfance, Raphaël, 27 ans, Alexandre et Richard, 26 ans, partagent la même passion pour le rugby. Depuis deux ans, ils vivent en colocation dans le logement de Raphaël, une maison de la fin des années 80 à laquelle le jeune homme est très attaché puisqu'elle appartenait à ses parents. Raphaël voudrait faire table rase de la déco d'époque et apporter à son intérieur un style design mais ce projet est bien trop coûteux pour son budget actuel… Profitant d'un déplacement professionnel en province de Raphaël, Alexandre et Richard ont organisé la venue incognito de l'équipe D&CO dans la maison pour transformer en 48h sa chambre, le salon/salle à manger et la terrasse. Avec Alexandre à ses côtés qui connait bien les goûts déco de Raphaël, Sophie Ferjani instaurera une ambiance contemporaine aux lignes épurées dans chacun des trois espaces. La réaction du jeune propriétaire en rentrant chez lui sera des plus émouvantes…