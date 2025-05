D&CO Delphine et Romain

Diffusé le 17/11/2024

Delphine, 33 ans, et son mari Romain, 40 ans, ont rénové il y a quelques années leur pavillon d'époque années 50, mais aujourd'hui, son agencement actuel s'avère peu adapté par rapport au handicap de leur petite Emmie, 2 ans 1/2. Pour faciliter le quotidien de leur fille cadette et l'aider à progresser, Delphine et son mari savent qu'ils doivent mettre en place rapidement de nouveaux aménagements dans leur pièce à vivre et dans la chambre de l'enfant. Emmie nécessitant une attention constante, le couple manque de temps pour entreprendre cette installation. Décidée à faire avancer les choses, Delphine a sollicité l'aide de Sophie Ferjani afin de conceptualiser et d'installer ce projet d'aménagement qui ne peut guère être repoussé plus longtemps. L'équipe D&CO ne disposera que de 48h pour ré-agencer et relooker les trois pièces prioritaires désignées par Delphine qui a décidé d'en faire la surprise à son mari et à ses filles.