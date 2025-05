D&CO Sabrina / Steve

Diffusé le 01/12/2024

Sabrina, 40 ans, et Steve, 39 ans, ont eu un gros coup de cœur il y a plusieurs années pour une vieille maison de style 1930. Ils ont entamé des premiers travaux de rénovation mais souhaiteraient aujourd'hui relooker l'espace pour en faire un véritable cocon familial. En manque d'inspiration, Steve, aidé des deux enfants du couple, Adam, 10 ans, et Jasmine, 6 ans, ont donc sollicité Sophie Ferjani pour offrir à Sabrina, fan de l'émission, la maison de ses rêves. Ensemble, l'équipe D&CO et ses trois complices auront 48h pour refaire le salon, la cuisine ainsi que la cour intérieure.