D&CO Violaine et Julien

Diffusé le 18/03/2017

Victime d'une mauvaise chute lors de son activité de charpentier, Julien, 36 ans, n'est plus en capacité physique de continuer les travaux qu'il avait entrepris dans sa maison. En conséquence, le jeune homme et sa compagne, Violaine, 33 ans, vivent dans un intérieur sommairement aménagé avec une déco quasi inexistante depuis 1 an et demi… Sans en dire un mot à son compagnon, et à sa belle-mère que le couple héberge depuis quelques mois, Violaine a sollicité l'aide de Sophie Ferjani pour les aider à sortir de cette situation difficile à vivre. Pas de temps à perdre pour l'équipe D&CO qui ne disposera que de 48h pour achever les travaux de finition dans trois pièces désignées par la jeune femme et instaurer un style industriel sur mesure dans la cuisine et le salon/salle à manger. Et pour que la surprise soit encore plus belle pour son amoureux et Sylvie, la maman de Julien, Violaine a demandé à Sophie Ferjani de concevoir une ambiance féminine et cocooning dans la chambre qu'occupe Sylvie.