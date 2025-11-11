Des femmes au service du Reich Épisode 2 : de 1942 à nos jours

Les femmes allemandes ont longtemps été perçues comme des témoins passifs des crimes du régime nazi. Pourtant, elles ont participé activement à la dictature, certaines se révélant aussi brutales et impitoyables que leurs homologues masculins. Elles ont même été les rouages indispensables de la machine de mort nazie, présentes à chaque étape et partout : des ghettos aux bureaux de la Gestapo, en passant par les camps de concentration ou les écoles. Depuis une quinzaine d'années, une nouvelle génération d'historiens du monde entier met en lumière la pleine implication des femmes dans le Troisième Reich. À travers leurs analyses éclairantes et grâce à des archives saisissantes, ce film révèle les histoires jusqu'alors méconnues de ces femmes qui ne se sont pas contentées de vivre dans l'ombre de leurs maîtres nazis.