Des pissenlits par la racine Des pissenlits par la racine

Lire la vidéo

Diffusé le 08/05/2012

Tout juste libéré de prison, Riton n'a qu'une idée en tête : se venger de Jacques qui lui a volé sa femme Rockie. Lors d'un face à face, Jacques tue par accident le gangster qui voulait l'éliminer et cache son cadavre dans l'étui d'une contrebasse appartenant à Jérôme, un musicien. Dès lors, Jacques et Jérôme s'efforcent de se débarrasser de l'étui et de son encombrant contenu. Or, l'objet intéresse aussi des truands car le cadavre porte une veste dans la poche de laquelle se trouve un ticket de tiercé gagnant…