Desperate Housewives S6 E10 - Un Noël pas comme les autres

Diffusé le 01/01/2012

Sur son lit d'hôpital, Danny confie le terrible secret de sa famille à l'infirmière qui, ensuite, fait chanter les Bolen. Carlos recouvre peu à peu la vue ; Gabrielle lui cache avoir vendu certaines de ses affaires pour payer leurs dettes. Bree et Orson ont décidé de divorcer. En voyant Karl, Orson pense que Bree l'a engagé comme avocat, loin de se douter qu'il est son amant et qu'il s'apprête à la demander en mariage. Alors que Wisteria Lane se prépare à fêter Noël, une terrible catastrophe se profile...