Desperate Housewives S6 E14 - Cette comédie qu'on appelle la vie

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Diffusé le 01/01/2012

À la grande joie de toutes ses amies, Katherine paraît en meilleure forme. Bree veille sur Orson de peur qu'il ne se suicide et souhaite voir leur mariage repartir. Tom et Lynette se disputent au sujet de leur thérapeute. Depuis la relation entre Ana et Danny, Gaby et Angie se défient sur leurs compétences en tant que parents ; si bien que les Solis finissent par découvrir un secret chez les Bolen. Enfin, Susan demande à Mike son avis pour héberger Robin, une strip-teaseuse du club avec qui elle s'est liée d'amitié...