Desperate Housewives S6 E9 - Ceux qui nous veulent du mal

Diffusé le 27/04/2012

Après une nouvelle agression, l'inquiétude grandit à Wisteria Lane et incite les femmes à suivre un cours d'auto-défense. Angie prépare sa famille à quitter le quartier avant que la véritable identité des Bolen ne soit découverte. Après avoir essuyé le rejet de Julie, Danny décide de mettre fin à ses jours. De son côté, Lynette est rétrogradée et engage un avocat pour défendre ses droits. Susan découvre la liaison entre Bree et Karl. Suite à une altercation avec Mike concernant MJ, Katherine va se venger d'une étrange manière...