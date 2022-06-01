Desperate Housewives S7 E11 - De nombreux ennemis

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Diffusé le 19/02/2012

Au cours de l'enquête sur sa tentative de meurtre, Paul Young fait une étonnante découverte : son épouse est la fille de Félicia Tillman. Depuis son accident, la santé de Susan est préoccupante ; elle va devoir subir une greffe du rein ou se résoudre à vivre sous dialyse. Juanita, très affectée par ce qu'elle a découvert sur Grace, est conduite chez un psychologue. Orson s'installe à nouveau chez Bree avec une seule idée en tête : la reconquérir... au grand dam de Keith. Enfin, Renee se décide à avouer à Lynette sa liaison passée avec Tom...