Desperate Housewives S7 E14 - Le passé

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Diffusé le 26/02/2012

Gaby préfère les soins de beauté en institut plutôt que les séances de psychothérapie mais, poussée par Carlos, elle parvient enfin à évoquer son passé douloureux et le traumatisme auquel elle a dû faire face. Lynette éprouve les plus grandes difficultés à supporter son nouveau beau-père. Par chance, Susan a trouvé un donneur potentiel. Bree continue de cacher à Keith l'existence de son fils. Paul demande à Mike de retrouver Zach pour savoir s'il est impliqué dans la fusillade qui l'a touché...