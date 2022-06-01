Desperate Housewives S7 E2 - Soulager sa douleur

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Diffusé le 29/01/2012

Pour rénover sa maison, Bree embauche un jeune entrepreneur, Keith, dont le physique ne la laisse pas indifférente. Peu à peu, Renee prend ses marques dans le quartier. Susan accepte à contrecoeur un travail à la limite de la décence. Chez les Scavo, Tom rentre du travail déprimé et Lynette soupçonne Renee de vouloir saboter son mariage. Le même jour, Gaby découvre malgré elle le secret de Carlos, tandis que la nouvelle femme de Paul Young fait son apparition à Wisteria Lane...