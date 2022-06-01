Desperate Housewives S7 E23 - La force de l'amitié

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Diffusé le 15/01/2012

Susan et Mike se réinstallent dans leur pavillon de Wisteria Lane après plus d'un an d'absence. Leurs voisins et amis leur préparent un dîner pour célébrer leur retour. Lynette s'inquiète pour son mariage : Tom est sur le point de la quitter. Bree se rend avec Renee dans la boutique de vêtements de Dorine, la future ex-femme de Chuck. Gaby pense qu'il est temps pour elle d'affronter son beau-père. Le sol se dérobe sous les pieds de Renee lorsqu'elle apprend que son ex-époux va se remarier...