Desperate Housewives S7 E3 - Le bonheur auquel chacun aspire

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Diffusé le 29/01/2012

Au grand dam de Lynette, Tom s'est fait prescrire de la marijuana pour sa « dépression post-natale ». Il n'en fallait pas plus au quadra pour retomber en enfance. Grâce à Maxine, Susan prend de plus en plus goût à son nouveau mi-temps et l'argent recommence à couler à flots chez les Delfino. Après avoir rendu visite à Beth Young pour en savoir plus, Bree, persuadée que Keith a une fiancée, part en virée nocturne avec Renee. Affligée, Gaby souffre en silence d'un inconsolable chagrin maternel...