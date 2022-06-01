Desperate Housewives S7 E9 - Les questions que nous nous posons

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Diffusé le 12/02/2012

Les desseins de Paul éclatent au grand jour : il prévoit d'ouvrir un centre de réinsertion pour anciens détenus à Wisteria Lane. Inquiets, les habitants du quartier se réunissent afin de stopper le projet. Gabrielle songe à dénoncer Carmen à l'immigration pour empêcher le départ de Grace. Tom reproche à Lynette de ne pas vanter ses mérites devant leurs amis. Keith organise une soirée spéciale pour demander la main de Bree, mais son père, de plus en plus envahissant, vient contrarier ses plans. Susan invite Renee à sortir pour son anniversaire et apprend son secret au sujet de Tom...