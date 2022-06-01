Desperate Housewives S8 E2 - Établir le contact

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Diffusé le 02/01/2012

Toujours rongé par la culpabilité, Carlos développe quelques problèmes de libido. Gabrielle est prête à tout pour lui venir en aide. Également obnubilée par ce qu'elle a fait, Susan cherche à être punie et multiplie les délits. Inquiète depuis l'avertissement reçu dans sa boîte aux lettres, Bree rend visite à Paul Young. Vivant désormais dans des foyers séparés, Lynette et Tom se livrent une véritable guerre pour conserver l'amour de leurs enfants. Renee, enfin, tente une nouvelle technique d'approche avec Ben. Elle cherche à savoir quels sont ses centres d'intérêt et feint de partager les mêmes passions...