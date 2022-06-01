Desperate Housewives S8 E3 - L'art du camouflage

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Diffusé le 09/01/2012

Alors qu'ils n'avaient rien en commun, Susan et Carlos se rapprochent, rongés par la culpabilité, si bien que Mike les soupçonne d'avoir une liaison. Bree suspecte son petit ami d'être l'auteur de la lettre anonyme qu'elle a reçue. Gabrielle lui suggère de l'espionner pour en avoir le cœur net. Alors que son mariage s'écroule, Lynette est perturbée par la venue de sa sœur, d'habitude plutôt volage, qui lui annonce ses récentes fiançailles. Lee demande à Renee d'accompagner Jenny pour l'achat de son premier soutien-gorge...