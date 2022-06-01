Desperate Housewives S8 E4 - Apprendre l'essentiel

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Diffusé le 16/01/2012

Le mariage de Danielle est un échec. La jeune femme et son fils se réfugient chez Bree, qui lui donne un peu d'argent pour créer sa propre société. De son côté, Gaby a une vive altercation avec la présidente de l'association des parents d'élèves et ne peut plus déposer Juanita devant l'école. Elle s'insurge et demande à d'autres parents de se joindre à elle pour provoquer une nouvelle élection. Lynette soupçonne Tom d'avoir une liaison. Susan veut reprendre des cours de peinture...