Devious maids S3 E13 - Anatomie d'un meurtre

Lire la vidéo

Diffusé le 22/11/2015

Carmen annonce aux filles qu'elle est de nouveau avec Sébastien et qu'ils vont se marier. Adrian tente de se faire pardonner auprès d'Evelyn et lui propose d'adopter un autre enfant. Michael pense sa femme sait qui a tué Louis Baker et Blanca et décide de garder Katy avec lui pour sa sécurité. Genevieve et Zoila suivent une thérapie de couple afin de retrouver leur amitié, et Rosie apprend avec stupeur que Spence est à l'hôpital...