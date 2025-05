Devious maids S3 E7 - Star system

Lire la vidéo

Diffusé le 01/11/2015

Après son accident, Reina décide de rester pour aider Zoila mais la fait tourner en bourrique. Cette dernière décide alors d'employer les grands moyens pour se débarrasser de sa sœur et appelle Genevieve. Rosie a quitté Spence et se rapproche d'Ernesto. Elle travaille désormais pour les Stappord et se pose des questions sur Katy. Alors que Marisol sort avec Jesse, Gail fait courir des rumeurs à son sujet. Carmen voit une possibilité pour faire décoller sa carrière. Evelyn entame une procédure d'adoption...